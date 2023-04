Lluir un calçat nou, durant les primeres setmanes, sol comportar una preocupació més gran sobre la seva neteja i cura, la qual es va perdent a mesura que passa el temps. Aquelles sabatilles que vas comprar amb tanta il·lusió van passant a formar part de la resta de l'armari i el seu encant disminueix. Tot i això, a ningú li agrada posar-se unes sabatilles brutes i la seva neteja és més que necessària si volem recuperar la brillantor de qualsevol parell.

La neteja del teixit que cobreix la sabatilla sol variar en funció dels materials de què està confeccionada. Una cosa és netejar pell i una altra de molt diferent, el polièster o la tela. D'altra banda, les soles de qualsevol mena de calçat sí que solen coincidir en materials: el cautxú natural o plàstic –com el poliuretà–. Si bé és cert que l'eliminació completa de la brutícia és més complicada en aquesta zona, no hauràs de trencar-te el cap pensant si estàs fent malbé la teva sabata netejant-la igual que les sabatilles de córrer.

Tanmateix, no és estrany que a hores d'ara ja hagis trepitjat algun bassal i omplert les sabatilles de fang. Aquest tipus d'infortunis solen ser força incòmodes, ja que ompliran totes les estances per on passis de fang que després hauràs de netejar. Tanmateix, el més convenient amb aquestes taques és deixar-les assecar abans de posar fil a l'agulla i estendre's el problema. Quan les restes conformin una capa més dura és quan caldrà eliminar el problema.

Eliminar el fang no és tan complex com sembla. En primer lloc, hauràs de raspar totes les restes que puguis i després acabar de fregar amb un raspall de dents. Amb un altre raspall diferent, frega la zona amb detergent i aigua i deixa-ho actuar per uns minuts. Això sí, hi haurà ocasions en què les taques de fang sobre el teu calçat o roba duraran més temps del que haurien de fer-ho. Són peces que en el seu moment no vas poder recuperar, però que tampoc no has tirat a les escombraries.

I en aquest punt apareix un aliat inusual, com passa amb l'esponja que es posa a la rentadora o el paper higiènic que s'introdueix a la nevera. Trucs inimaginables, però que ofereixen resultats impactants. També passa, per exemple, en refregar una llimona per la vitroceràmica.

Per impossible que sembli, amb un bon tractament podràs donar una segona vida a la teva roba o al teu calçat, gràcies a la incorporació de productes més inusuals com el rovell d'ou. En aquest cas, hauràs d'estendre'l per la zona tacada i esperar uns minuts per després aclarir. També podràs optar per clàssics com el vinagre, l'amoníac i l'aigua barrejats i aplicats durant un parell de minuts. D'altra banda, si tens gel hidroalcohòlic per casa també tens la possibilitat d'aplicar-lo amb un raspall i deixar-lo actuar durant un parell d'hores.