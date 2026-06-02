Com preparar la pell pel sol: la guia de Guinot Girona per cuidar-la i protegir-la per l'estiu
Claus i tractaments de cabina indispensables per evitar la deshidratació, combatre l’envelliment prematur i lluir un bronzejat saludable
Redacció
Amb l’arribada del bon temps, la pell comença a afrontar una etapa especialment exigent. El sol té beneficis importants per a l’organisme, ja que afavoreix la síntesi de vitamina D, implicada en la renovació cel·lular, la funció barrera de la pell, la regulació del sistema immunitari i el control de la inflamació.
Quan existeix un dèficit de vitamina D, la pell pot mostrar-se més seca, aspra, sensible o reactiva, amb més tendència a la picor, la irritació o l’envermelliment. Per això, l’objectiu no és evitar el sol, sinó preparar la pell per conviure amb ell de manera equilibrada i responsable.
Tanmateix, una exposició solar excessiva o una pell mal preparada poden provocar deshidratació, alteracions en la pigmentació i envelliment prematur. A més, la radiació solar pot afectar les estructures de sosteniment dèrmic, com el col·lagen i l’elastina, responsables de la fermesa i l’elasticitat cutània.
Preparar la pell a cabina: el primer pas
Abans de l’estiu, acudir a cabina permet conèixer l’estat real de la pell i adaptar el tractament a les teves necessitats. A Guinot Girona, les professionals del centre realitzen una consulta exhaustiva per valorar el tipus i l’estat de la pell, mesurar el fototip real, analitzar l’edat biològica cutània i determinar quins tractaments necessita abans d’una major exposició solar.
Aquest diagnòstic personalitzat permet reforçar la pell, millorar-ne la hidratació, potenciar-ne la lluminositat i preparar-la davant dels factors externs propis de la temporada. A més, és gratuït per a les clientes que dipositin la seva confiança en el centre.
El tractament personalitzat segons les necessitats de la teva pell
Després del diagnòstic, l’equip professional de Guinot Girona recomana el tractament més adequat en funció de l’estat i les necessitats de cada pell. Entre les opcions disponibles destaquen tres protocols Guinot especialment indicats per preparar la pell abans de l’estiu: Hydradermie, Hydra Summum i Age Summum.
Cadascun d’ells s’ajusta de manera personalitzada després de la consulta de diagnòstic, permetent treballar la hidratació, la lluminositat, la fermesa o el confort cutani segons el que la pell necessita en aquell moment.
Una pell preparada gaudeix millor de l’estiu
Preparar la pell abans de l’estiu no és només una qüestió estètica. És una manera de cuidar-la i ajudar-la a mantenir-se equilibrada davant del sol, la calor, la suor, el clor o la sal.
A Guinot Girona, cada tractament comença amb una valoració professional per oferir a cada clienta exactament el que la seva pell necessita.
Dades de contacte:
- Tel. 972202286 / 640257548
- Web: https://www.instituto-girona.guinot.com/
On trobar Guinot Girona:
- Hisenda i Sanitat aproven el nou copagament farmacèutic per als treballadors que guanyin menys de 35.000 euros
- Els veterinaris coincideixen: els gossos que s'alegren en veure als seus amos tornar a casa no és un símptoma de felicitat
- Ni caminar ni sortir en bicicleta: l’exercici ideal per a majors de 65 anys es pot fer sense sortir de casa
- L'emblemàtic El Cisne de Platja d'Aro abaixa avui la persiana després de 69 anys
- El nou hotel de Banyoles tindrà quaranta habitacions i s’obrirà el 2028
- S’esfondra una terrassa a Girona i dues persones queden ferides en caure al local de sota
- Ni residència ni viure sol: aquest home de 84 anys sorprèn amb la seva solució per envellir acompanyat
- Fontané, l'homenatge dels germans Roca a la cuina de la mare