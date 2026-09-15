Festa de la Sal de l’Escala 2026: el dia que la memòria marinera torna a omplir la platja
La 29a edició se celebrarà del 18 al 20 de setembre
Els oficis mariners, la vela llatina, la música, i les danses i gastronomia tradicional ompliran de vida l'Escala
Cada setembre, l’Escala recupera per unes hores els sons, els oficis i les tradicions del seu passat mariner. La Festa de la Sal converteix l’antic port en un gran escenari a l’aire lliure on embarcacions tradicionals, música, dansa, gastronomia i antics oficis recorden l’estreta relació que el municipi ha mantingut durant segles amb el mar.
La jornada central de l’edició de 2026 se celebrarà el dissabte 19 de setembre a la Platja de l’Escala, a l’entorn de l’antic port. Al llarg del dia, veïns i visitants podran descobrir antics oficis mariners, embarcacions de vela llatina, activitats vinculades a la cultura del mar, gastronomia, música i danses populars.
La programació es completarà amb diferents activitats durant el cap de setmana, convertint de nou la Festa de la Sal en una de les cites més singulars del calendari cultural de la Costa Brava.
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Una festa que manté viva la memòria de la gent de mar
La Festa de la Sal és molt més que una recreació històrica. És una celebració protagonitzada per la mateixa població de l’Escala que manté viva la memòria de les famílies de pescadors i saladors, els antics oficis del mar, la vela llatina, les cançons, les danses i la cuina marinera.
La festa va néixer l’any 1997, coincidint amb el tricentenari de l’Alfolí de la Sal, l’antic magatzem on es guardava un producte essencial per a la conservació del peix i per a una activitat tan vinculada a la identitat local com la salaó de l’anxova.
La sal va tenir durant segles un paper clau en l’economia i en la vida quotidiana de la vila. Sense ella no s’entén la tradició saladora de l’Escala ni tampoc la vinculació històrica del municipi amb un dels seus productes més reconeguts: l’anxova.
El gran valor de la festa rau precisament en el fet que bona part d’allò que s’hi mostra no s’explica només des d’un museu: es torna a fer, es representa i es transmet de generació en generació.
Més de 25 oficis mariners tornen a la platja
Un dels grans atractius de la Festa de la Sal és la recuperació dels antics oficis mariners.
La platja torna a acollir activitats que durant generacions van formar part de la vida quotidiana de l’Escala: remendar xarxes, treballar la fusta de les embarcacions, preparar els aparells de pesca o mostrar les tècniques tradicionals de salaó.
No es tracta únicament de demostracions. Molts dels participants són veïns i descendents de famílies vinculades a aquests oficis, fet que converteix la transmissió oral i generacional en una de les grans fortaleses de la celebració.
Aquesta recreació permet entendre com era la vida de les famílies que depenien directament del Mediterrani i ajuda a preservar coneixements que formen part de la història i de la identitat de l’Escala.
Per als visitants, és també una manera de descobrir el patrimoni del municipi des d’una perspectiva especialment viva: no només observant objectes o fotografies, sinó veient com es treballava, com es preparaven les arts de pesca i com s’organitzava bona part de la vida al voltant del mar.
L’arribada de la sal, una de les imatges més emblemàtiques
Si hi ha un moment que resumeix l’esperit de la festa és l’arribada de la sal per mar.
Les embarcacions tradicionals s’acosten a la platja mentre veïns i visitants esperen a la sorra, recuperant una escena que recorda la importància que aquest producte va tenir en la història del municipi.
La sal era imprescindible per conservar el peix i va contribuir al desenvolupament d’una important tradició saladora, especialment vinculada a l’anxova de l’Escala.
Les barques de vela llatina també tenen un paper protagonista durant la jornada i ajuden a recuperar el paisatge marítim que durant dècades va formar part de la vida quotidiana de la vila.
Al capvespre arriba una altra de les estampes més reconeixibles de la celebració: les embarcacions davant de la costa amb les veles il·luminades, en un dels moments més visuals i emocionants de la festa.
L’anxova i la cuina marinera, una història també gastronòmica
La Festa de la Sal també s’entén a través del paladar.
La cuina de pescadors forma part del patrimoni del municipi i permet explicar una manera de viure marcada pel producte disponible, les temporades de pesca i la proximitat amb el mar.
I parlar de sal i de l’Escala porta inevitablement a un dels seus grans símbols gastronòmics: l’anxova.
Durant segles, la sal ha estat essencial per conservar el peix i ha contribuït a construir una tradició saladora que encara avui continua formant part de la identitat gastronòmica i econòmica de la vila.
L’Alfolí de la Sal és un dels grans testimonis d’aquesta història i recorda fins a quin punt el comerç i l’emmagatzematge de la sal van ser importants per al desenvolupament del municipi.
La festa permet així descobrir l’Escala des de diferents perspectives: veure com es treballava, conèixer les embarcacions, escoltar les cançons i entendre també com vivien i menjaven les famílies que tenien el mar com a principal mitjà de vida.
Música i danses que formen part del patrimoni de l’Escala
La memòria marinera també es conserva a través de la música i la dansa.
El Ball del Drac, el Ball de la Farandola i altres manifestacions tradicionals ajuden a mantenir viu un patrimoni immaterial transmès de generació en generació.
Les cançons marineres i les danses populars recuperen el paisatge cultural d’una comunitat que durant segles va organitzar bona part de la seva vida al voltant de la pesca.
El mar, la música, les embarcacions i la participació dels veïns fan que aquests moments siguin alguns dels més especials de la jornada i reforcen el caràcter participatiu d’una festa que no s’entén sense la implicació de la mateixa gent de l’Escala.
Una manera diferent de descobrir la Costa Brava
La memòria marinera també es conserva a través de la música i la dansa.
El Ball del Drac, el Ball de la Farandola i altres manifestacions tradicionals ajuden a mantenir viu un patrimoni immaterial transmès de generació en generació.
Les cançons marineres i les danses populars recuperen el paisatge cultural d’una comunitat que durant segles va organitzar bona part de la seva vida al voltant de la pesca.
El mar, la música, les embarcacions i la participació dels veïns fan que aquests moments siguin alguns dels més especials de la jornada i reforcen el caràcter participatiu d’una festa que no s’entén sense la implicació de la mateixa gent de l’Escala.
Polònia, país convidat d’aquesta edició
La Festa de la Sal de 2026 incorporarà, a més, una mirada internacional a través dels intercanvis culturals.
En aquesta edició, Wieliczka, a Polònia, serà el municipi convidat. La ciutat és coneguda internacionalment per les seves històriques mines de sal, declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
La seva participació crea un vincle especialment simbòlic entre dos territoris units per un mateix element: d’una banda, la sal extreta de la terra; de l’altra, la sal vinculada al Mediterrani, a la pesca i a la conservació del peix.
Un intercanvi que permet a la Festa de la Sal ampliar la mirada més enllà de l’Escala i connectar la seva memòria marinera amb altres territoris que també han construït part de la seva història i del seu patrimoni al voltant de la sal.
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