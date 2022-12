El teatre que arribarà amb el 2023

Del boom teatral del moment, La trena, a noves produccions de clàssics com Terra baixa o Yerma vistos pels directors del Teatre Nacional de Catalunya i el Lliure, passant per espectacles que toquen tabús com els embarassos que no arriben a bon port o la violència dels fills contra els pares des del teatre de màscares. La temporada teatral que arrencarà al gener durà als escenaris gironins propostes de tota mena, moltes ja avalades per l’èxit a la cartellera de Barcelona, però també les darreres produccions d’alguns dels millors noms de l’escena gironina, com Llàtzer Garcia, Jordi Prat i Coll i Carla Rovira.

Sens dubte, el 2023 continuarà sent l’any de La trena, l’adaptació que dirigeix Clara Segura del bestseller de Laetitia Colombani amb la mateixa Segura, Cristina Genebat o Marta Marco al repartiment. Després de fer temporada a Barcelona, el 2023 emprèn una intensa gira amb què recorrerà el país i que farà estada, entre altres, al Teatre Municipal de Girona, El Jardí de Figueres, el Teatre Principal d’Olot, l’Espai Ter de Torroella de Montgrí o el Teatre de Bescanó.

També arribaran als escenaris gironins després d’aixecar el teló als grans teatres de la capital propostes com Paraíso perdido (Girona, 3 de febrer), una adaptació de la figuerenca Helena Tornero del poema èpic de John Milton amb Pere Arquillué i Cristina Plazas; Amèrica, dirigida per Julio Manrique i centrada en el passat esclavista de Catalunya (Olot, 31 de març) o El pare, una peça sobre l’Alzheimer protagonitzada per Josep Maria Pou que passarà pel Municipal de Girona i Roses a la primavera.

També hi haurà espai pels clàssics, amb títols com Yerma, la nova producció del clàssic de Federico García Lorca dirigida pel responsable del Lliure, Juan Carlos Martel, que es veurà a Olot el 5 de març o Terra baixa (reconstrucció d’un crim), la visió de la directora del Teatre Nacional, Carme Portaceli, de l’obra de Guimerà, que serà també a la capital de la Garrotxa i a Girona.

Altres muntatges destacats de la temporada seran Forever, de la prestigiosa companyia basca Kulunka, que després d’André y Dorine i Solitudes tornen al teatre de màscares per abordar el tabú de la violència dels fills cap als pares (Espai Ter, 30 d’abril); Lorca en Nueva York, amb Alberto Sanjuan (Teatre de Salt, 26 de març) o, els dos a La Planeta, Quanta, quanta guerra (21 i 22 de gener), la producció dels Farrés Brothers dedicada al llibre de Mercè Rodoreda i el monòleg de Marta Angelat Vides de gos (11 de març).

Pel que fa a l’autoria local, la nova temporada durà muntatges que alguns dels millors representants de l’escena gironina han estrenat arreu del país, com Al final, les visions, de Llàtzer Garcia, amb un repartiment encapçalat per Joan Carreras, programada tant a Figueres com a Girona o Fàtima, amb què Jordi Prat i Coll va obrir la temporada al Lliure i que el 2023 ho farà al teatre de Salt (també serà a Roses). De fet, Prat i Coll serà als escenaris gironins per partida doble, també amb Guillermotta (a Bescanó i La Planeta), un concert teatratlitzat de cançons de Guillermina Motta interpretades per un alter ego especial, Guillermotta, que va valdre a Jordi Vidal un dels premis de la Crítica el 2021.

També en clau gironina, sobresurten Noche Cañón de la companyia empordanesa Societat Doctor Alonso (Figueres, 4 de juny), l’estrena a Catalunya de Don Ramón María del Valle-Inclán dirigit per Xavier Albertí (Teatre de Lloret, 14 d’abril) o [Èxit] through the gift shop de Carla Rovira, una anàlisi sobre els processos de gestació a partir de la idea d’èxit i fracàs que va néixer a Fira Tàrrega i que es veurà l’11 i 12 de maig al Teatre Municipal de Girona, però no a l’escenari, sinó com un recorregut per tot l’edifici.

Creació contemporània, circ i dansa

Amb relació a la creació contemporània, Hit me if I’m pretty de Juana Dolores (Olot, 9 de febrer) i Solar, una mena d’espectacle-ritual immersiu de Mos Maiorum sobre les plaques fotovoltaiques (Olot, 20 d’abril) són també propostes interessants per l’any que ve, mentre que en l’apartat de dansa destaca el nom del coreògraf Pere Faura, que amb Rèquiem nocturn visitarà Girona, Figueres i Olot, o Graces, que la italiana Silvia Gribaudi durà al Municipal gironí aquest febrer.

El circ també tindrà presència el 2023, amb Baró d’Evel recuperant el clàssic Mazút, ara amb nous intèrprets (Teatre Municipal de Girona, 28 de maig); Ethos, d’Alba Sarraute (Espai Ter, 25 de febrer) o títols premiats com ara MDR de Los Galindos i les baldufes de Poi dels mallorquins D’es Tro, tots dos a Figueres.