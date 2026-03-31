Cobrar per estalviar energia: els certificats CAE s’obren camí a Girona
Particulars i empreses poden recuperar fins a un 20% de la inversió en eficiència energètica gràcies a un mecanisme impulsat per Europa i liderat al territori per empreses com Dyneff
Jaume Puig
El cost de l’energia continua marcant el dia a dia de famílies i empreses. Els preus s’han disparat en els últims anys a causa de la inflació i l’inestabilitat geopolítica generada per conflictes com la guerra d’Ucraïna o el conflicte dels EEUU i Israel amb l’Iran.
En aquest context, la cerca de noves formes d’estalvi és constant i l’any 2023 van néixer els Certificats d’Estalvi Energètic (CAE). Es tracta d’un document digital que permet convertir l’energia que no es consumeix en una compensació econòmica i que, a més, dona resposta als compromisos europeus en matèria d’eficiència energètica.
Què són els CAE?
Els CAE acrediten que, després de fer una actuació concreta a casa o una empresa, com poden ser la millora de l’aïllament d’un edifici o la substitució d’un sistema de calefacció, s’ha assolit un estalvi real d’energia. Cada certificat equival a un quilowatt hora que ja no es consumeix.
Aquest estalvi no és només una reducció de la factura. El sistema permet monetitzar-lo. Per exemple, les empreses energètiques tenen l’obligació legal d’assolir determinats objectius d’estalvi i poden complir-los adquirint aquests certificats que tenen una duració d’uns 3 anys. Tot plegat, genera un mercat en què els usuaris que han fet millores d’eficiència poden vendre els seus estalvis i recuperar part de la inversió que han fet en aquestes millores.
Certificats d’Estalvi Energètic a Girona
És en aquest escenari on pren protagonisme Dyneff Energia, una empresa amb seu a Girona, que s'ha convertit en un dels referents d'aquest sistema. L'empresa acompanya als usuaris en tot el procés: des de la bonificació fins a la gestió de l'estalvi.
Segons expliquen des de la mateixa companyia, aquest model permet als usuaris recuperar habitualment entre un 15% i un 20% de la inversió realitzada en actuacions d’eficiència energètica, amb un pagament que poden rebre en pocs mesos. Aquesta rapidesa i la seva independència dels pressupostos públics fan que els CAE es presentin com una alternativa més àgil a les subvencions tradicionals.
CAE per particulars, comunitats o veïns a Girona
El sistema, però, no es limita a grans projectes. Qualsevol particular, comunitat de veïns o empresa pot generar certificats. Des de canvis d’il·luminació fins a rehabilitacions més profundes, totes aquestes actuacions poden traduir-se en estalvi certificat i, per tant, en un retorn econòmic.
Amb tot, els experts adverteixen que el creixement del sistema també ha anat acompanyat d’algunes pràctiques poc transparents. Davant d’ofertes que prometen reformes gairebé gratuïtes, recomanen verificar sempre les condicions i treballar amb empreses acreditades, ja que els CAE només cobreixen una part del cost total.
Com és el procés amb Dyneff?
Per a tramitar el CAE, Dyneff segueix els següents passos:
- Primer elabora un estudi energètic que monitoritza el consum i permet identificar les millores.
- Després es detecten els estalvis energètics que es poden certificar i s’estableixen les mesures necessàries.
- S’implementen les accions per complir amb els requisits dels CAE.
- Dyneff s’encarrega de gestionar tot el procés administratiu per a obtenir el Certificat d’Estalvi Energètic amb la preparació d’informes i la verificació.
- Els organismes verifiquen els estalvis i emeten els CAES.
- Finalment es monetitza l'estalvi amb el pagament directe al propietari de l'acció.
Fer rendible la inversió en eficiència
Aquest sistema té un impacte estructural. Forma part de les estratègies europees per reduir el consum energètic i les emissions, i busca incentivar que la inversió en eficiència sigui rendible. En aquest sentit, el model introdueix un canvi de paradigma: l’energia que no es consumeix passa a tenir valor.
