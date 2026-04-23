Balliu, el mobiliari de Caldes de Malavella que conquereix els hotels de luxe que també pots tenir a casa
L’empresa familiar referma el seu lideratge en el mobiliari d’exterior oferint peces fetes amb materials de qualitat que permeten una vida útil molt llarga, amb recanvis i assessorament inclòs
El sector del mobiliari d'exterior a Catalunya ha iniciat el 2026 amb una fortalesa notable, consolidant un creixement de les exportacions del 8,2% en l'exercici anterior, segons les dades de l'Associació de Fabricants i Exportadors de Mobiliari d'Espanya (ANIEME). Aquestes xifres refermen el paper de la indústria local com un motor de qualitat davant la fabricació en sèrie de baix cost. En aquest escenari, l'empresa familiar, Balliu, destaca com un referent de resistència i disseny que ha sabut portar l'essència de Caldes de Malavella a les millors cadenes hoteleres internacionals.
Un mobiliari que entén el clima i el caràcter de casa nostra
La proximitat no és només una qüestió de quilòmetres per a aquesta empresa selvatana. Ser Caldes de Malavella imprimeix un caràcter especial a la seva producció, ja que coneixen de primera mà què vol dir un estiu llarg sota el sol fort, la humitat persistent de la costa o el desgast que provoca la proximitat del mar. Aquesta experiència vital, de més de 50 anys al sector, es trasllada al disseny. Cada gandula o taula que surt de la seva fàbrica està pensada per resistir el pas del temps, l'aigua i l'ús intensiu sense perdre ni un polsim de la seva funcionalitat original. És aquesta filosofia de producte "ben fet" la que ha convertit a Balliu en el referent absolut per a entorns tan exigents com hotels de cadenes internacionals de la talla de Marriott o Hyatt, i parcs aquàtics que van des de Finlàndia fins a Montenegro.
El seu secret és el control total sobre el seu producte i un coneixement profund dels materials. La combinació de polipropilè injectat, alumini d'alta qualitat i el seu exclusiu teixit tècnic permet que el mobiliari aguanti des de la neu de les estacions d'esquí fins a la salinitat de les platges de Blanes o Lloret. Aquesta resistència és gràcies als processos de fabricació controlats i d'una aposta clara per l'ecodisseny. En un món on sembla que tot s’ha de substituir cada pocs anys, Balliu reivindica la sostenibilitat a través d’una llarga vida útil.
La revolució dels recanvis, un moble per a tota la vida
Un dels valors més estimats, tant pel sector professional com pel client particular que s'acosta a la seva botiga, és la possibilitat de mantenir el moble viu durant dècades. Balliu ofereix una gamma completa de recanvis que permet, per exemple, canviar només el teixit, una roda o un tap d'una gandula sense haver de comprar-ne una de nova. Aquesta cultura del manteniment, que evita la substitució constant, és un avantatge econòmic i ecològic que marca la diferència en el segment del mobiliari exterior.
Tot i que l’empresa de Caldes està especialitzada en el món professional, la realitat és que cada vegada més particulars s’apropen a la seva botiga buscant aquests productes resistents per a casa seva. El client que arriba a Balliu sol venir cansat de productes que es deterioren al cap de dues temporades. Busquen un producte sòlid, amb assessorament directe i la seguretat que, si d'aquí a deu anys necessiten una peça de recanvi, hi haurà una empresa propera a l'altre costat del telèfon per oferir-li una solució.
Actualment, el catàleg s’ha expandit més enllà de la clàssica gandula. Les taules, cadires i, especialment, els llits balinesos estan guanyant terreny en els projectes de benestar domèstic. Ja no es tracta només de tenir un espai exterior "bonic", sinó d'un lloc d'ús real on cada peça de mobiliari estigui a l'altura de les exigències de la vida diària.
Un futur que mira al món sense oblidar les arrels
El futur de Balliu passa per continuar creixent internacionalment i consolidar la seva marca, però mantenint sempre el focus en la capacitat de personalització que els fa únics. Des de la tria dels teixits fins als acabats del xassís, cada projecte pot adaptar-se a les necessitats específiques del client. Amb la mirada posada en un model de consum més responsable i eficient, aquesta família de Caldes de Malavella continua demostrant que el disseny de proximitat té la força suficient per ser global sense perdre mai la seva essència.
- Detenen una treballadora d'una benzinera de Ripoll per quedar-se més de 13.000 euros de la venda de tabac
- Mor Narcís Bes, històric botiguer del Barri Vell de Girona
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Li roben una bicicleta de 12.000 euros mentre era en una cafeteria del Barri Vell de Girona i els Mossos la recuperen
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització
- Carta d'una lectora: 'Quants diners destina l'Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos?
- Per què han deixat dretes les parets després de l’enderroc del polèmic edifici de Tomàs Mieres de Girona?