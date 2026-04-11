Balliu, de Caldes de Malavella al món: una empresa familiar que ha convertit la durabilitat del mobiliari exterior en marca pròpia
L’empresa familiar, nascuda el 1968, situa la qualitat, la proximitat i la innovació útil com els pilars d’un model de negoci amb projecció internacional
Josep i Carme Balliu Falgueras (segona generació) i Josep Balliu Rodríguez (tercera generació) ens expliquen l'evolució de la companyia, el moment actual i com afronten el futur
Balliu s’ha consolidat com una empresa de referència en mobiliari exterior pensat per resistir molts anys, fins i tot en entorns d’ús intensiu com hotels, piscines, càmpings o concessions de platja. Des de Caldes de Malavella, on va néixer el 1968 i on continua tenint les instal·lacions, la companyia ha construït una trajectòria marcada per la capacitat d’adaptar-se, de créixer i d’innovar sense perdre mai de vista allò que l’ha definida des del primer dia: fer les coses bé.
Quin paper juga la família actualment en la direcció i les decisions estratègiques?
La família continua tenint un paper molt actiu, tant en el dia a dia com en les decisions estratègiques de l’empresa. No és només una presència institucional, sinó una implicació real en la gestió i en la definició del rumb de Balliu. Això ens permet prendre decisions amb una visió a llarg termini, amb criteri i amb coneixement profund del negoci, però també amb una manera de fer molt propera. La família actua com a fil conductor entre generacions: mantenint els valors fundacionals- fer les coses bé, amb responsabilitat i compromís- mentre impulsa l’empresa cap al futur.
Com combineu tradició i innovació?
Per nosaltres no són conceptes oposats, sinó complementaris. La tradició és tot allò que hem après durant anys: conèixer bé el producte, entendre com es comporta en un ús intensiu i tenir molt clar què funciona i què no. La innovació ve a partir d’aquí. No innovem per moda, sinó per millorar: nous materials, processos més eficients, dissenys més còmodes o sostenibles. Però sempre amb un criteri molt clar: que el producte segueixi sent fiable i durador. Al final, la clau és aquesta combinació: mantenir l’ofici i l’experiència acumulada, però amb la inquietud constant de fer-ho una mica millor cada any.
Hi ha relleu generacional? Com prepareu el futur?
Sí, el relleu generacional ja és una realitat. La tercera generació s’hi ha incorporat de manera progressiva, entenent primer el negoci des de dins i assumint responsabilitats concretes. En aquest sentit, la tercera generració està liderant tot el canal particular, juntament amb el seu equip, tant a nivell d’ecommerce com de botiga física. És una àrea estratègica perquè ens permet apropar la marca directament al client final i entendre millor les seves necessitats. El futur el preparem així: combinant experiència i nova mirada. Donant espai a la nova generació perquè aporti, però mantenint el criteri i els valors que ens han portat fins aquí.
Com explicaríeu de manera simple què feu i què us fa únics?
Fem mobiliari exterior pensat per durar molts anys, fins i tot en els entorns més exigents com hotels o piscines. El que ens fa únics és la combinació d’experiència i manera de fer: som fabricants, coneixem molt bé el producte i el controlem de principi a fi. Això ens permet oferir no només qualitat, sinó també servei, recanvis i una relació propera amb el client. Al final, no venem només gandules o mobiliari, sinó tranquil·litat: productes que funcionen i que saps que et respondran.
Quin aspecte del camí recorregut us genera més orgull?
Un dels moments que recordem amb més orgull és l’any 1987, quan Josep Balliu va apostar per un canvi important: substituir el ferro pel polipropilè en la fabricació de les gandules. Va ser una decisió valenta, que ens va permetre fer un salt industrial, reduir temps de producció i donar resposta a una demanda creixent. D’aquí va néixer la gandula EVA RG: un producte robust, resistent i pensat per a un ús professional exigent. En molt poc temps, va començar a estar present a platges i piscines d’arreu del món, i encara avui continua sent un referent. La família EVA, i especialment aquest model, ha estat clau per situar Balliu al mapa. És un bon exemple de com, des de la innovació però amb criteri, hem anat construint el que som avui.
Com neix Balliu? En quin context es funda l’empresa?
Balliu neix l'any 1968 en un petit taller de Caldes de Malavella, amb un teler i una màquina per treballar ferro, però sobretot amb moltes ganes de tirar endavant. Josep Balliu i la seva dona Carme van començar fent productes de jardí en un moment en què la Costa Brava començava a transformar-se amb l'arribada del turisme. Hi havia una necessitat molt concreta per part dels hotelers de la Costa Brava: les gandules no aguantaven. | aquí és on neix tot. No des d'un despatx, sinó des de l’observació i l'ofici. Poc a poc van anar millorant els productes fent-los més innovadors creant gandules amb tela incorporada. El taller es va anar transformant, incorporant telers i corbadores de perfils per aconseguir una gandula robusta, pensada per durar. Això va marcar l'ADN de l'empresa fins avui.
Com van ser els primers anys i quins reptes vau afrontar?
Els primers anys van ser intensos, de créixer gairebé al ritme del turisme. Es passava de fer peces a mà a industrialitzar processos, aprenent sobre la marxa i invertint constantment. Hi havia molt ofici, però també molta intuïció. Productes com l’Oasis o l’Eva no només eren resistents, sinó que introduïen solucions innovadores com el teixit propi de Balliu, pensat per durar i reparar-se, muntat al xassís amb un cordill elàstic. Això ens va permetre guanyar-nos la confiança dels hotelers, que al final és el que ens ha fet créixer.
D’on ve la vinculació amb el territori? La família és originària de Caldes de Malavella?
No és només vinculació, és origen. Balliu és Caldes i Caldes és Balliu en molts sentits. La família, l’empresa i el territori han crescut junts. Aquí hi ha les arrels, la fàbrica i també una manera de fer: propera, treballadora i molt arrelada a la realitat.
Quins valors defineixen la família Balliu com a empresa?
Som una empresa familiar en el sentit més real de la paraula. Això vol dir proximitat, responsabilitat i visió a llarg termini. Creiem en fer productes que durin anys, en cuidar el client i en construir relacions de confiança. No ens interessa créixer ràpid, sinó créixer bé. I això, al final, també és sostenibilitat.
Com es transmet el coneixement i els valors familiars dins l’organització?
Aquí no hi ha grans manuals, hi ha convivència. La gent aprèn treballant colze a colze, veient com es fan les coses i entenent per què es fan així. La família continua implicada en el dia a dia, i això fa que la cultura no es perdi ni es dilueixi.
Com ha evolucionat l’empresa amb cadascuna de les generacions?
Cada generació ha fet el seu camí sense trencar amb l’anterior. La primera va posar les bases amb molt d’esforç i enginy. La segona va fer créixer l’empresa i la va consolidar. I la tercera està portant Balliu cap a una visió més internacional i de marca. Però el més important és que el criteri de fons —fer les coses bé— no ha canviat.
Com ha evolucionat el catàleg al llarg dels anys?
El catàleg ha passat de productes molt funcionals a solucions més completes, amb un fort pes del disseny i la diferenciació. S’ha ampliat en gamma, materials i acabats per adaptar-se a diferents mercats. Però el que sempre s’ha mantingut és el focus en productes amb una vida molt llarga gràcies a la qualitat dels materials, i també a la disponibilitat de recanvis.
Com definiríeu Balliu avui dins del sector?
Avui Balliu és un referent en mobiliari exterior per a ús professional, especialment en el sector hospitality. Es posiciona com una marca fiable, amb producte robust, disseny cuidat i capacitat industrial. Sense oblidar que també ens compra aquell particular que busca qualitat, experiència i una atenció al client i postvenda propera.
Quin pes té l’exportació dins del negoci actual?
És una part fonamental del negoci, i també és una font d’orgull. Veure una gandula Balliu en un hotel del Carib o en un complex turístic a Sud-àfrica fa especial il·lusió, perquè darrere hi ha una empresa que continua produint des de Caldes. Són més d’un centenar de països en els que pots trobar-hi productes Balliu.
A quin tipus de client us dirigiu?
El nostre client principal és el professional: hotels, concessions de platja, càmpings, parcs aquàtics… Són entorns d’ús intensiu, on el producte es posa realment a prova, i és aquí on Balliu demostra tot el seu valor en termes de resistència, funcionalitat i durabilitat. Ara bé, també tenim la porta oberta al client particular. A través de l’ecommerce i sobretot de la nostra botiga, ubicada a les mateixes instal·lacions de Caldes de Malavella, oferim una experiència molt directa amb el producte. A la botiga, el client pot veure, provar i entendre bé què està comprant, amb assessorament personalitzat. També hi oferim serveis que ens defineixen molt com a marca: disponibilitat de recanvis, reparació de producte i acompanyament postvenda. És una manera de traslladar al particular la mateixa exigència i cultura de qualitat que ens demana el client professional.
Com ha canviat el mercat en els últims anys?
Abans es comprava una gandula. Ara es compra una experiència. El client busca coherència estètica, durabilitat, servei i també valors. I això ens encaixa bastant bé, perquè nosaltres fa molts anys que treballem en aquesta línia.
Quins són els principals reptes de futur per a l’empresa?
Els reptes passen per continuar innovant, mantenir la competitivitat industrial i reforçar el posicionament de marca a nivell internacional.
Quin paper tindrà la sostenibilitat en els propers anys?
Serà central. Tant en materials com en processos productius i durabilitat del producte. Però com hem dit, sempre ha estat una línia estratègica clara, i portem molt camí recorregut.
Com imagineu Balliu d’aquí a 10 anys?
Com una marca encara més consolidada internacionalment, amb una proposta de valor basada en disseny, qualitat i sostenibilitat.
Quin llegat voldria deixar la família Balliu?
Un projecte sòlid, amb continuïtat i ànima, arrelat al territori però amb mirada global, i reconegut per fer les coses bé.
Què caracteritza els productes de Balliu?
Que estan dissenyats per durar. Però no només durar: durar bé. Sempre diem que una gandula Balliu no s'ha de llençar. Si es fa malbé una part, es repara. Això avui sembla innovador, però nosaltres fa dècades que ho fem. Per això treballem amb resines d'alta qualitat, alumini i el nostre propi teixit, que és part de la identitat Balliu.
Quins són els productes estrella de la marca?
Especialment les gandules i solucions per a platja, piscina i exterior, que són el core històric de la marca.
Hi ha alguna novetat o línia estratègica que vulgueu destacar?
Estem treballant en la nova gandula Alba, que reinterpreta un clàssic com la Marina, amb xassís d'alumini, amb un enfoc més actual i lleuger. També estem ampliant gamma amb productes com el llit balinès Noa, pensats per a nous usos i espais. Molt aviat ho trobareu tant a la botiga com al nostre web www.balliuexport.com
Molt aviat ho trobareu tant a la botiga com al nostre web www.balliuexport.com
