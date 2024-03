Un centenar de motius per ser del Girona a còpia de ‘patapams’

Era complicat plasmar l’essència de les transmissions del Girona al ‘Tot gira’ i ara també del pòdcast sobre l’actualitat de l’equip blanc-i-vermell ‘Girona reservat’, amb l’humor que caracteritza el periodista gironí de Catalunya Ràdio, Eduard Solà, en unes pàgines de paper. Però ho ha aconseguit, per què així és ell. És el seu segell d’identitat. De la mateixa manera que ho són els ‘patapams’ quan narra. Tant a la ràdio, com en paper, com en una presentació que ha fet petita la sala del Casino de Girona amb un centenar d’assistents. Solà, acompanyat per la seva dona, Marta Rodríguez, el seu fill, Nil Solà -tots són del mateix gremi que l’autor-, i l’entrenador Míchel Sánchez ha parlat aquesta tarda del seu primer llibre: «100 motius per ser del Girona» de l’editorial Cossetània.

Els seguidors més fidels del Girona no s'han perdut la cita. Tampoc ho han fet el president del club blanc-i-vermell, Delfí Geli, i l’alcalde de Girona, Lluc Salellas. Així com els periodistes que segueixen el dia a dia del conjunt gironí i que guarden un munt d’anècdotes amb l’autor. «Ens vam quedar molt sorpresos quan ens va dir que escriuria un llibre», ha coincidit la majoria.

Solà ha reconegut que «mai hauria imaginat estar aquí amb l’entrenador del Girona i els pilars de la meva família». «M’hauria agradat que hi fos la meva filla, la Queralt, que no ha pogut venir, i els meus pares, que segur que estarien molt orgullosos. Ha vingut quasi tothom. Hi ha molts coneguts. En Pep Guardiola no ha pogut perquè té entrenament demà», ha afegit entre rialles.

L’encarregada d’explicar de què tracta el llibre «100 motius per ser del Girona» ha sigut la Marta. «Sense fer espòiler, és un llibre que m’ha emocionat, m’ha fet cantar i, per moments, agafar mala llet. Hi ha moltíssimes coses sobre el Girona, des de la història com a club, a personatges destacats o curiositats i talismans. M’ha arrancat somriures mentre el llegia», ha assegurat la periodista.

En un total de cent capítols -que serien els motius-, Solà ha recopilat un munt d’historietes i anècdotes sobre el Girona. A l’obra, no hi falten temes com «Delfí Geli, l’únic president futbolista», «L’orgull gironí», «Pablo Machín, l’home miracle», «Raül Agné, el gol de Migue i cap a l’LFP», «El Palco dels Sastres», «Míchel Català», «Xavi Agustí, geni i figura», «L’únic títol a Sabadell», «Cafè Norat», «Isidre Sala, 432 partits i uns JocsOlímpics», «Els germans Julià», «Balbi Clara fa el primer gol oficial», «Una recepció del papa de Roma» o «Uns números de campió», entre molts altres. L’últim capítol, el número 100, surt «pràcticament en blanc perquè la gent pugui escriure un motiu més per ser del Girona».

La gran temporada que està fent el Girona, amb un peu i mig a la Champions, va trastocar els plans de Solà, que va haver de retocar algun escrit abans de la publicació. «Jo narro els partits per la ràdio i m’agrada fer bromes perquè la transmissió sigui divertida, però escriure un llibre... Al final, l’he fet a la meva manera. Vaig escriure molts capítols des de Galícia, durant les vacances, («des de l’hamaca a la platja», ha descrit el seu fill Nil) però moltes idees les he hagut de corregir perquè el Girona no ha parat de superar-se des que va començar el curs», ha comentat.

Fins i tot Míchel hiha posat cullerada. L’entrenador del Girona ha fet un parell de preguntes a Solà. La primera, bromejant, ha sigut clara «un culer com tu ha de triar una sola opció: que el Barça sigui campió de la Champions o que nosaltres juguem la Champions l’any que ve». Solà no va dubtar. La pròxima temporada vol narrar les transmissions del Girona per Europa. Mentre que la segona ha sigut sobre la professió del periodista i com ha canviat amb les noves tecnologies. «Ara és diferent. Abans les alineacions se sabien quan ens passaven el full de partit, ara se saben a Twitter», ha respost.

Solà, que s’està preparant per aprendre anglès, ha insistit que «mai hauria imaginat fer partits de Champions». «Míchel ho diu amb la boca petita, però jo estic convençut que sí. Ens classificarem i tindrem més feina que mai», ha conclòs.