Arbúcies celebrarà el 31 de maig els 80 anys de les catifes de flors amb una edició més participativa i amb canvis
El tradicional concurs esdevindrà una mostra oberta y participativa enguany
Jaume Puig
La vila d’Arbúcies viurà el 31 de maig una de les seves cites més emblemàtiques: la Mostra de Catifes. Enguany, però, i 80 anys després del primer disseny documentat (1947), per primera vegada deixarà de banda el format de concurs per convertir-se en una mostra oberta que vol posar l’accent en el valor cultural i social de les catifes.
Sota el lema “80 anys del primer disseny de Catifes (1947-2026)”, aquesta edició té l’objectiu de retre homenatge a una tradició que ha arrelat amb molta força al municipi i l’evolució que ha viscut al llarg de vuit dècades.
Una tradició que va començar l’any 1947
Les primeres referències històriques documentades sobre aquest esdeveniment daten del 1947 i corresponen a una catifa elaborada per un grup de joves a la plaça de la Vila. També es conserva una fotografia d’una catifa al carrer del Vern amb motius eucarístics, formada per la representació d’un calze i una hòstia.
Aquelles primeres creacions, molt més senzilles i espontànies, consistien a escampar flors al mig del carrer. Amb el pas dels anys, però, les composicions han evolucionat fins a convertir-se en autèntiques obres d’art efímer, amb dissenys més detallats, geomètrics i plens de color. Les noves tècniques i materials s’han anat incorporant progressivament, sense perdre l’essència col·laborativa que caracteritza aquesta tradició.
Una festa de caràcter comunitari
Precisament, el caràcter comunitari serà un dels grans protagonistes d’aquesta edició. La Mostra abandona definitivament el format de concurs per convertir-se en una celebració oberta i participativa. L’objectiu és donar més protagonisme a la creativitat col·lectiva i a la implicació dels veïns i entitats.
La festa és una de les cites més esperades d’Arbúcies i cada any atrau centenars de visitants que recorren els carrers del municipi per admirar les creacions elaborades amb flors naturals, serradures, llavors i altres elements vegetals.
Amb aquesta commemoració, el municipi reivindica una tradició viva que ha sabut adaptar-se als nous temps sense perdre la seva identitat ni el vincle amb les generacions que l’han mantinguda viva durant 80 anys.
