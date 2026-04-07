Clínica Bharia: Medicina perioperatòria, dolor complex, neurolongevitat i regeneració de teixits a Girona
DdG
L'evolució de la pràctica clínica actual exigeix respostes precises per a pacients que presenten necessitats de recuperació de teixits, que superen l'abordatge convencional. Amb aquesta premissa neix la Clínica Bharia, un projecte d'abast nacional impulsat per professionals gironins decidits a dotar la seva ciutat d'un centre de referència. El projecte està liderat per Andrés Ferraro González com a Director i compta amb un equip de socis clau: els especialistes en rendiment Quim Prades i la Dra. Sonsoles Hernández, juntament amb l’anestesiòleg Dr. Albert Juanola Galceran. La trajectòria del Dr. Juanola, consolidada després d'anys d'experiència en el tractament del dolor perioperatori i en neurocirurgies avançades a la Clínica Teknon, ha estat la base per desenvolupar els protocols innovadors del centre. L’equip a Girona es completa amb la Dra. Quiñones, la fisioterapeuta Mireia Jolís, Iris Arteaga, Nataly González i la professora de ioga Romi Aprile. Amb aquesta unió de talent, Girona es posiciona com un referent estatal en el sector, juntament amb la clínica Bharia de Lloret de Mar i Barcelona.
Prehabilitació: l’estratègia activa davant l’estrès quirúrgic
L’eix diferencial de la Clínica Bharia és la prehabilitació quirúrgica, un concepte que transforma l'espera passiva abans d'una operació en una preparació biològica activa. L’evidència científica és concloent: arribar a la intervenció amb una reserva funcional optimitzada —a nivell metabòlic, físic i del sistema nerviós— és el factor que determina l'èxit del procés.
Aquest condicionament optimitza la resposta a l'estrès quirúrgic, reduint el dolor i les complicacions per garantir una recuperació més ràpida i eficient. El seguiment analgèsic supervisat redueix el risc de dependència d’opioides.
Abordatge científic de la sensibilització central i el dolor refractari
La Clínica Bharia s'ha especialitzat en oferir respostes a patologies que avui dia representen un dels majors reptes per a la medicina moderna: els quadres de dolor refractari i els síndromes de sensibilització central, amb la fibromiàlgia i el post-COVID com a exponents principals. Aquestes situacions clíniques s’entenen com a disfuncions neuroinflamatòries i estats oxidatius perpetuats que requereixen una estratègia d'abordatge integral i disruptiva per aconseguir-ne la reversió.
Dins d'aquest protocol multidisciplinari, la càmera hiperbàrica no hospitalària (fins a 2 ATA) actua com un potent catalitzador de la reparació biològica. La sinergia entre l'oxigen hiperbàric, l’exercici dirigit i protocols mèdics personalitzats permet tractar el dolor des de la seva arrel biològica, obrint una via de recuperació real per a pacients que, fins ara, no trobaven alleujament.
Dr Joaquim Casañas, traumatòleg /TraumaUnit
“Treballant conjuntament amb Bharia trobem noves maneres d’afrontar reptes quirúrgics complexes amb millors resultats”
Dr Gerardo Conesa, neurocirurgià / Instituto de Neurociencias
"Confio en el rigor de Bharia per la seva capacitat d'incidir en la resposta neuroinflamatòria, aportant el marc fisiològic necessari per complementar l'acte neuroquirúrgic.”
Dr Javier Güell, cardiòleg / Global Cardiology Team
“M’he implicat directament en el projecte de Bharia convençut que la salut cardíaca i el control de la inflamació sistèmica són els motors".
Dr Martos, uròleg / Hospital Clinic Barcelona I Teknon
“L’objectiu de la prehabilitació a urologia és arribar en les millors condicions a qualsevol cirurgia. Fa que el resultat intra I postoperatori sigui significativament millor".
Dra Mónica Banchilleria, directora de la Clínica Dental Drs. Banchilleria
"Aquest model amplia les opcions terapèutiques i la recuperació global, facilitant la cicatrització i la integració d'implants amb més seguretat i èxit".
