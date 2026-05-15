UNIVERSAE: Una nova manera d’aprendre que s’adapta al ritme de vida de l’estudiant
El model d’UNIVERSAE planteja diferents camins per arribar al mateix coneixement, permetent que cada estudiant trobi el que millor s’ajusta a la seva manera d’avançar
Bruno Castro
Aprendre no hauria d’implicar posar en pausa la resta de la teva vida. No obstant, per a moltes persones, estudiar ha significat precisament això durant anys: encaixar en horaris tancats, renunciar a altres responsabilitats o avançar a un ritme que no sempre era el seu. UNIVERSAE planteja un enfocament diferent, més realista i alineat amb com viu la gent avui. Una metodologia en què l’aprenentatge s’adapta a la persona, i no al revés.
Aprendre sense parar la teva vida
A partir d’aquí, l’experiència canvia. Es deixa de banda la necessitat d’encaixar en un sistema rígid i s’obre la possibilitat d’avançar sense haver de renunciar al dia a dia. Tot parteix d’una idea senzilla: no existeix una única manera d’aprendre. Per això, el model d’UNIVERSAE planteja diferents camins per arribar al mateix coneixement, permetent que cada estudiant trobi el que millor s’ajusta a la seva manera d’avançar.
La modalitat en línia juga aquí un paper fonamental, ja que fa possible que l’estudi encaixi en qualsevol rutina. No importa si treballes, t’entrenes, tens responsabilitats familiars o simplement necessites organitzar el teu temps d’una altra manera. L’accés als continguts en qualsevol moment permet adaptar l’aprenentatge als buits reals del dia, sense dependre d’un horari fix ni d’una estructura que obligui a parar la resta d’activitats.
En aquest punt, el procés es torna molt més natural. Cada persona pot avançar al seu ritme, dedicant més temps al que necessita i menys al que ja domina. No hi ha una única velocitat vàlida, sinó tantes com estudiants, cosa que facilita que l’aprenentatge es consolidi de forma progressiva i sense la pressió constant de no arribar-hi.
Un model que s’adapta a tu
Les classes estan pensades precisament per acompanyar aquesta flexibilitat. Es poden seguir en diferents formats, revisar-se tantes vegades com sigui necessari i adaptar-se a cada moment concret del dia. Això permet, per exemple, estudiar en trams més curts, reprendre continguts sense dificultat o reforçar allò que requereix més atenció. En lloc d’imposar un ritme, el sistema s’ajusta a les circumstàncies reals de cada alumne.
L’aprenentatge s’ha d’adaptar a cada persona perquè avançar sigui possible en qualsevol circumstància
Aquest enfocament resulta especialment útil per als qui necessiten compatibilitzar la formació amb altres àrees de la seva vida. És el cas de molts estudiants que treballen o que compaginen els estudis amb l’esport, inclosos esportistes d’alt nivell i paralímpics, que requereixen una organització molt precisa del seu temps. Comptar amb una metodologia que s’adapta a aquesta realitat marca la diferència entre poder avançar o quedar-se enrere.
A més, aquesta manera d’aprendre redueix moltes de les barreres que tradicionalment han dificultat l’accés a l’educació. Al poder triar com i quan estudiar, el procés es torna més accessible i depèn d’un mateix.
Una plataforma única
La metodologia d’UNIVERSAE parteix d’una premissa clara: l’aprenentatge s’ha d’adaptar a cada persona perquè avançar sigui possible en qualsevol circumstància. El seu model formatiu és flexible, accessible i personalitzat, pensat per facilitar l’adquisició de coneixements sense importar el punt de partida o el ritme de cada estudiant. La clau està a oferir diferents camins cap a un mateix objectiu, permetent que cada alumne trobi la manera d’aprendre que millor encaixa amb les seves necessitats.
Aquest enfocament es recolza en una plataforma pròpia que centralitza tots els continguts i recursos en un únic entorn digital. Els temaris estan dissenyats per comprendre i no per memoritzar, fomentant un aprenentatge actiu i autònom. El format digital permet interactuar amb els continguts mitjançant anotacions, remarcats i recolzaments visuals que faciliten l’assimilació de conceptes complexos. A més, la compatibilitat amb lectors immersius transforma el text en àudio, reforçant l’aprenentatge a través de diferents canals i afavorint una comprensió més natural i progressiva.
Les classes estan pensades per adaptar-se a cada ritme i a cada necessitat. Combinen text, locucions i materials audiovisuals que poden ajustar-se, pausar-se o revisar-se en qualsevol moment. Això permet triar com aprendre en funció de cada situació i millora la retenció al reduir la càrrega cognitiva. L’accessibilitat forma part essencial del model, amb recursos dissenyats per ser clars, llegibles i utilitzables per tota mena de perfils, garantint una experiència inclusiva i eficaç.
Gràcies a aquesta flexibilitat, UNIVERSAE s’ha convertit en un referent per a perfils que necessiten compatibilitzar la seva formació amb altres exigències, com els esportistes paralímpics. La possibilitat d’estudiar des de qualsevol lloc, amb horaris adaptables i continguts accessibles, permet centrar-se en l’important: aprendre de forma senzilla i avançar. El resultat és un model educatiu que elimina barreres i demostra que, quan el sistema s’adapta a la persona, l’èxit acadèmic deixa de ser una excepció.
