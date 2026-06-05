Reduir la fractura digital i el fracàs escolar en la joventut gitana
Fundació Telefónica, ProFuturo i Fundació Secretariat Gitano treballaran per impulsar l’èxit educatiu i les competències digitals amb recolzament escolar de Voluntaris Telefónica i cursos en línia per a docents sobre intel·ligència artificial o Neurodidàctica, Gamificació o Innovació educativa
La taxa de fracàs escolar entre la joventut gitana (joves d’entre 16 i 24 anys que no aconsegueixen titular-se en Educació Secundària Obligatòria) se situa entorn del 63%, davant el 4% de la població general a Espanya. Una situació alarmant que mostra l’enorme bretxa en les oportunitats de progrés del poble gitano.
Un programa per reduir la bretxa educativa
Com a alternativa per pal·liar aquesta situació, la Fundació Secretariat Gitano va posar en marxa el 2009, amb el finançament del Fons Social Europeu, el programa Promociona, una iniciativa de recolzament i orientació educativa dirigida a l’alumnat gitano i a les seves famílies. El seu objectiu principal és aconseguir que més joves gitanos finalitzin l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i continuïn en estudis superiors. Entre les seves accions destaquen les «Aules Promociona», espais de recolzament i reforç educatiu, on els estudiants gitanos i les seves famílies reben atenció individualitzada a través de l’orientació educativa. Es tracta d’un programa que es desenvolupa en 53 localitats de 13 comunitats autònomes i que, en cada curs escolar, arriba a més de 1.600 estudiants i a les seves famílies. A més, col·labora amb més de 500 centres educatius a tot Espanya. Gràcies a aquest model, al voltant del 85% de l’alumnat es titula en ESO i més del 90% continua en estudis postobligatoris, cosa que evidencia el seu impacte positiu en la millora de les trajectòries educatives de la joventut gitana.
El programa Promociona busca que més joves gitanos finalitzin l’ESO i continuïn en estudis superiors
Tecnologia i recolzament extraescolar
Amb aquest mateix focus, Fundació Telefónica, i el programa d’innovació educativa amb tecnologia ProFuturo, impulsat per Fundació Telefónica i Fundació La Caixa, han firmat un acord amb Fundació Secretariat Gitano, en el qual es posen com a repte el recolzament extraescolar i la formació en competències digitals de l’alumnat i les seves famílies, així com formació als docents del programa Promociona i altres professionals de l’entitat.
Competències digitals i inclusió
La col·laboració continua així la relació estratègica que ja desenvolupaven Fundació Telefónica i Fundació Secretariat Gitano orientada a impulsar l’èxit escolar, reduir la fractura digital i fomentar la inclusió laboral de la joventut gitana a Espanya, que s’ha concretat en tallers i formacions enfocades en l’alfabetització digital, l’ús segur de les tecnologies i els drets digitals, per tal d’evitar que la fractura digital aprofundeixi l’exclusió laboral i institucional d’aquesta comunitat.
Amb aquest nou acord es reforçarà la participació de Voluntaris Telefónica en les activitats de recolzament escolar, o l’accés dels docents a cursos en línia del programa ProFuturo sobre Intel·ligència Artificial, Neurodidàctica, Gamificació o Innovació educativa.
Una aliança contra la desigualtat
Isabel Salazar, directora general de Fundació Telefónica, ha volgut assenyalar que «aquest acord fa tangible el compromís social i cultural de Telefónica per oferir el potencial educatiu i d’ocupabilitat de la tecnologia a persones amb més vulnerabilitat».
Per la seva banda, Sara Giménez, directora general de la FSG ha incidit que «abordar el repte educatiu en la població gitana és indispensable perquè l’educació és la principal eina per trencar cicles d’exclusió social i desigualtat. La joventut i la infància gitana continuen enfrontant taxes molt elevades de fracàs i abandonament escolar, segregació educativa i altres barreres que condicionen les oportunitats de futur i per això és tan rellevant comptar amb el recolzament de grans companys de viatge com Fundació Telefónica i Profutur».
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