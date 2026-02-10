El tracte personalitzat, l’estalvi i la transparència de les energètiques locals és el que més valoren els clients
Bassols Energia reforça el sentiment de el compromís compartit i pertinença amb un model energètic més proper i net.
Catalunya afronta un moment clau en la transició energètica. Segons dades de Red Eléctrica de España, la generació d’electricitat a partir de fonts renovables a Catalunya el 2024 va augmentar un 18,6% respecte a l’any anterior. Tot i això, aquest avanç encara representa només un 19,1% del total produït en el territori, una xifra molt per sota de la mitjana espanyola, que és situa en el 56,8%. Aquestes dades reforcen el compromís per la transició energètica a Catalunya, però també evidencien que encara queda un llarg camí per recórrer.
Malgrat això, l’impuls cap a la sostenibilitat neix, en gran part, de la confiança en l’energia de proximitat i el compromís conscient de cada llar. És per això que, gran part del motor de canvi d’aquest bienni ha estat l’autoconsum. Gràcies als canvis normatius i l’abaratiment de la tecnologia, milers de llars o empreses han instal·lat sistemes solars. Demostrant així que el ciutadà vol formar part activa del canvi.
Una energètica que posa el focus en la transparència i el tracte personalitzat
En aquest escenari, companyies amb arrels profundes al territori català, com Bassols Energia, destaquen per la seva capacitat de transformar la gestió energètica en un valor de comunitat. Més enllà de les xifres, el veritable motor de canvi resideix en les veus dels seus clients, aquells que confien diàriament en una filosofia que prioritza el tracte humà, l'eficiència i la sostenibilitat.
La clau de l'èxit i maduresa de Bassols Energia, amb més d'un segle d'història al servei del territori, rau en la connexió única que estableix amb els seus usuaris. Les opinions recollides reflecteixen una valoració que posa l'accent en dos pilars: la proximitat en l'atenció al client i la transparència tan en preus com productes.
Anna Mancebo, amb més de 4 anys a Bassols Energia, assegura que un gran punt diferenciador d’aquesta companyia és “l’atenció personalitzada, la fàcil comunicació i com està de ben explicada la factura”. Aquesta sensació de tracte personalitzat, fruit de la proximitat, és un punt molt valorat pels usuaris. Un tret distintiu que es nota des de la primera trucada on, l’atenció rebuda és transparent i atenta.
Altres usuaris, com en Joan Prats, client des de fa és d 2 anys, ressalta la proximitat i la rapidesa de resposta quant hi ha un problema amb la xarxa o en la factura. A més, afegeix, “l’estalvi i la transparència en la gestió”. Aquests punts són elements clau que fan que tant ell, com altres usuaris, no pensin a canviar-se de companyia.
Aquesta confiança esdevé especialment rellevant en un context en què els preus energètics continuen sent una preocupació central per a les famílies catalanes. Per això, comptar amb un assessorament proper i eficient, amb energia 100% renovable i amb beneficis reals i tangibles per als clients són trets de Bassols Energia que alguns usuaris, com l’Anna Mancebo, valoren especialment. “Tot i que em truquin (d’altres companyies) per canviar de companyia no ho penso fer”.
Aquesta serietat és valorada tant en l’àmbit domèstic com empresarial. Jordi Favà, empresari d’Olot amb més de 7 anys a Bassols Energia, valora especialment “la rapidesa, serietat i bon servei”. Afirma que la companyia “realment compleix el seu compromís de donar un servei proper i transparència en la gestió i estalvi”. Un tret que destaca especialment per no tenir ensurts en la factura ni haver de revisar-la cada mes.
La revolució de l'estalvi: Els beneficis reals de la Guardiola Universal
Aquesta filosofia de proximitat i eficiència es materialitza amb serveis com la Guardiola Universal, un producte innovador que posa l'estalvi real a l'abast dels clients, alineant el consum domèstic amb l'objectiu col·lectiu de potenciar l'energia 100% verda i d'origen proper. De fet, els testimonis dels clients de Bassols Energia demostren que, al final, l'elecció de la comercialitzadora no es basa tant en el preu, sinó en la qualitat del servei.
Els entrevistats que ja l’utilitzen, com la Lucia García, amb més d’un any amb Bassols, ho tenen clar: “és un servei amb el que poder estalviar de forma clara i significativa”. Amb un plantejament molt senzill “acumules saldo amb diferents plans, com la compra en establiments locals, on gràcies als codis promocionals, pots reduir les factures mensualment”.
Amb el seu enfocament local i eines com aquesta, Bassols Energia no només optimitza l'estalvi en un mercat volàtil, sinó que també reforça el sentiment de pertinença i el compromís compartit amb un model energètic més net i proper. La idea és que cada acció positiva sumi i que aquest esforç compartit torni en forma d’estalvi i de reconeixement a través de quatre grans vies:
- El Pla Amic, on premia a aquells que recomanin Bassols a amics o familiars, creant un benefici compartit.
- L’aposta per l’autoconsum fotovoltaic converteix els excedents d’energia en un estalvi per al futur, guardant l’excedent per utilitzar en èpoques en què hi hagi més despesa.
- Les compres en comerços locals generen un retorn econòmic en la mateixa guardiola, mentre reforcen el teixit comercial de la zona.
- La fidelitat a llarg termini es reconeix com un valor en si mateix, ja que la confiança sostinguda és part essencial del model que promou Bassols.
Més enllà de les xifres, el camí per arribar a aconseguir els objectius d’energia renovable esperants en el marc de la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 de la Generalitat està, en part, en mans dels consumidors. Perquè el canvi comença a la llar, on decidir-se per una energètica o una altra és clau i no depèn només de preus o serveis, sinó de confiança i qualitat humana. Bassols Energia consolida així la idea d’una energia més neta i eficient gestionada d’una forma transparent i de tu a tu.
- «Sortir a ‘El Foraster’ va servir per trencar prejudicis; ara la gent s’hi acosta»
- Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està 'envellit
- Qui és Roman Arnold? El propietari de la finca on han trobat les restes arqueològiques a Girona
- El primer habitatge cooperatiu sènior de Catalunya: «La filosofia és tenir la residència a casa i que no ens cuidin els fills»
- Girona és la segona província catalana amb més beneficiaris de la renda garantida
- Nora Cornell: 'No sé esquiar, vaig començar a fer snow perquè a Girona no hi ha surf
- Les multes del radar de l’entrada de Salt s’incrementen més d’un 50%
- Un cas d’agressió sexual a Blanes acaba amb una queixa pel tracte rebut per la víctima als jutjats