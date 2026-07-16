La selecció guanyadora de l'estiu se serveix amb Caviaroli i Padró
Casa Gourmet reuneix en una mateixa proposta vuit productes amb sabor mediterrani i amb un 50% de descompte
Maria Josè Cayuela
En un estiu de conversa mundialista, encara no sabem si "La Roja" acabarà aixecant la copa. El que sí és clar és que Casa Gourmet ja té la seva pròpia selecció guanyadora. La nova Selecció Gourmet Caviaroli & Vermut Padró & Co. reuneix innovació gastronòmica, tradició vermutera i productes d'aperitiu amb caràcter en una proposta valorada en 78 €, disponible per 39 €.
El pack combina l'univers creatiu de Caviaroli Drops by Albert Adrià, el perfil mediterrani de Vermut Padró & Co. Rojo Clásico i un cuidat rebost de productes salats pensats per a compartir: llangonissa Casa Riera Ordeix, xips Smoky Paprika Sal d'Eivissa, taralli tradicionals Danieli i salsa d'oliva verda amb piparra Olíquida. Un aperitiu complet, còmode i amb vocació de taula d'estiu.
Innovació i palmarès
El gran nom gastronòmic d'aquesta selecció és Caviaroli, reconeguda el 2025 amb el Premi Casa Gourmet a la Innovació Tecnològica per haver desenvolupat una tècnica pròpia, patentada i pionera capaç d'encapsular olis i altres líquids en esferes comestibles. La seva proposta ha transformat un ingredient essencial de la dieta mediterrània en un recurs d'alta cuina: petites esferes que esclaten en boca, aporten textura, intensitat i una nova manera de presentar el sabor.
En aquesta selecció, Casa Gourmet incorpora tres referències de Caviaroli Drops by Albert Adrià: olives verdes, olives picants i olives negres. Tres bocades pensades per a sorprendre en l'aperitiu i elevar plats senzills amb un gest de cuina creativa.
El maridatge líquid el signa Vermut Padró & Co. Rojo Clásico, un vermut mediterrani, especiat i equilibrat que ret homenatge al vermut tradicional dels cellers i els diumenges al migdia. Elaborat a partir de macabeu i xarel·això de vinyes pròpies, reposa entre nou i dotze mesos en botes que havien contingut vins de Jerez. En copa mostra notes de canyella, clau, fruita pasificada i un final cereal de plantes mediterrànies lleugerament amargues.
El seu prestigi també es mesura en premis. El Vermell Clàssic de Padró ha estat reconegut, entre altres guardons, amb la Gran Medalla d'Or en Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, Medalla d'Or en ISW Meininger’s International Spirits Awards, Or Gilbert & Gaillard, Bacchus d'Or, Vinari d’Or i 92 punts en la Guia Peñín.
Un vermut llest per a compartir
La selecció es completa amb productes pensats per a construir una taula d'aperitiu sense complicacions. La llangonissa Casa Riera Ordeix aporta intensitat i tradició; les xips Smoky Paprika Sal d'Eivissa sumen un punt cruixent, fumat i especiat; els taralli Danieli afegeixen el toc deliciós italià; i la salsa d'oliva verda amb piparra Olíquida aporta frescor, acidesa i un matís lleugerament picant.
Casa Gourmet planteja aquesta selecció com un aperitiu d'estiu amb esperit guanyador: pel premi a la innovació de Caviaroli, pel palmarès internacional de Padró i per una combinació de productes que converteix l'hora del vermut en una experiència completa.
La Selecció Gourmet Caviaroli & Vermut Padró & Co. està disponible a casa Gourmet per 39 €, amb un 50% de descompte sobre el seu valor real de 78 €.
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