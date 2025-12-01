Nou Toyota C-HR+: el SUV elèctric que redefineix el disseny urbà arriba a Girona de la mà de Japand 21
El concessionari oficial de Toyota a Girona presentarà el 23 de desembre el nou model de la marca nipona
Jaume Puig
Toyota ha tornat a revolucionar el mercat. Aquesta vegada ho ha fet amb el nou C-HR+, un SUV 100% elèctric que combina eficiència i tecnologia amb un disseny únic. El Toyota C-HR+ és molt més que un cotxe elèctric: és la demostració de com la marca ha sabut traslladar tota la seva experiència híbrida a una mobilitat completament lliure d’emissions. En aquest sentit, és una autèntica declaració d’intencions. El 23 de desembre, Toyota Japand 21 Girona presentarà la gran novetat de la firma japonesa, i oferirà descomptes especials fins a final d’any.
Com és el nou Toyota C-HR+?
El nou C-HR+ combina el millor del disseny japonès amb la tecnologia elèctrica més avançada, amb l’objectiu d’oferir una mobilitat més neta, més eficient i més emocional.
Autonomia de fins a 600 km
Aquest nou SUV incorpora una bateria de 77 kWh que permet recórrer fins a 600 quilòmetres amb una sola càrrega (cicle WLTP i llandes de 18”). A més, en tan sols 30 minuts pot recuperar del 10% al 80% gràcies a la càrrega ràpida. Aquesta autonomia el converteix en un una de les millors opcions tant per moure’s per la ciutat i també com per fer escapades de cap de setmana o viatges llargs amb total tranquil·litat.
Motors i conducció eficient
El nou C-HR+ destaca per una conducció silenciosa, suau i molt àgil. Està disponible amb:
- 224 CV i tracció davantera (FWD)
- 343 CV i tracció total (AWD-i)
Això garanteix una resposta ferma i estable, fins i tot en recorreguts exigents. També incorpora un sistema de recuperació d’energia en la frenada que millora notablement l’eficiència.
Disseny coupé
Toyota ha reinventat el concepte de SUV urbà. El C-HR+ té l’essència atrevida del model original, però amb una identitat més radical, aerodinàmica i emocional. El seu perfil coupé, les línies afilades i la signatura lumínica LED reforcen una estètica que crida l’atenció des del primer instant.
És un cotxe que no només es condueix: es mostra.
Toyota Japand 21 Girona presenta el nou C-HR+
El 23 de desembre, el concessionari Toyota Japand 21 Girona oferirà una presentació exclusiva perquè els visitants puguin descobrir cada detall del nou model i resoldre dubtes amb els assessors especialitzats.
