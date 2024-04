El Sant Jordi silenciós de les biblioteques de Girona

Aprofito la meva visita a Girona per a recórrer biblioteques. Torno a entrar a la Biblioteca Rahola, passat tant de temps, i em torna a semblar un encert. Moltes vegades qüestionem edificis moderns d’accentuat mal gust. Amb l’actual biblioteca és impossible. El seu espai diàfan, la seva lluminositat, els seus jardins verticals, l’elegància dels seus patis interiors, el seu modernisme, fan una biblioteca no sols d’una bellesa considerable sinó un espai útil i pràctic. Allà es tiren endavant desenes de projectes per any amb l’objectiu del foment de la lectura.

Potser la meva preferida, de totes les de Girona, és la Biblioteca de Lletres de la UdG, al Barri Vell. Durant anys va ser l’única biblioteca oberta en diumenge fins a les 21.00 hores. Llavors m’hi colava i passava el dia treballant en aquella sala del seu primer pis que conserva els arcs ogivals d’una antiga església. L’arquitectura medieval sobre els llibres i les taules de lectura crea un ambient tan acollidor com màgic.

Clar que en el record queden diverses biblioteques fantasmes. Biblioteques que ja no hi són però l’essència de les quals perdura. Recordo la biblioteca del Trueta, en la seva última planta, a un costat de la capella, feta de llibres perduts. L’antiga biblioteca Rahola, quan es trobava a la Casa de Cultura i hi anava més aviat per a escalfar-me a l’hivern que per a llegir algun llibre. Dels barris recordo la de Santa Eugènia, l’antiga biblioteca Salvador Allende, el rebombori dels nens a la plaça limítrof, el no saber que l’havien traslladat i trobar-hi a un grup de dones grans fent zumba.

L’Ernest Luch potser és bulliciosa, per la quantitat de joves i adolescents que hi estudien. La mola del gimnàs que té a un costat en un futur podria passar a ser part d’una immensa sala de lectura amb vista al Parc del Migdia. M’agraden també les biblioteques dels col·legis. Humils, petites, algunes sense gairebé catàleg, aquelles en què els llibres semblen haver passat per les mans de centenars de nens.

És factible que molta gent no ho sàpiga, però des de fa any les biblioteques de tota Catalunya formen una xarxa. Això possibilita que un usuari pugui accedir a totes les biblioteques al mateix temps i demanar un llibre i que te’l portin des de Barcelona o Roses. A pocs dies de Sant Jordi, una de les trobades culturals més important de Catalunya, semblaria que oblidem que les biblioteques de Girona cada dia celebren una silenciosa festa del llibre.

