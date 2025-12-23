L’ERAM situa Girona com l’epicentre de les arts a Catalunya amb els títols de la UdG
La Fundació Joan Bosch aposta pel talent artístic amb beques per garantir la igualtat d’oportunitats
Girona no només gaudeix d'una tradició artística profunda, sinó que s'ha consolidat com un nucli clau per a les arts escèniques, amb un ric teixit de festivals, teatres i companyies. És en aquest context dinàmic on la Universitat de les Arts ERAM, oficialment adscrita a la Universitat de Girona (UdG) des del 1998, esdevé crucial. L'ERAM, situat a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt, a tocar de Girona, és l'únic centre universitari a Catalunya dedicat exclusivament a la formació superior en arts, amb una oferta d'estudis oficials i una visió capdavantera que la posiciona com un pol d'atracció de talent al territori. Aquest fet no és només un orgull per a la ciutat, sinó una gran avantatge per als estudiants de Girona i rodalia que busquen una titulació universitària amb reconeixement oficial, especialment en el camp de la moda, la interpretació, l’audiovisual, el disseny i la interacció, sense haver de marxar a grans capitals. Tots els títols de l'ERAM estan reconeguts i avalats per la UdG, garantint la màxima qualitat i homologació acadèmica.
Una rica oferta formativa per als amants de les arts
El cor de l'oferta formativa de l'ERAM es basa en tres graus universitaris oficials que abracen els sectors més dinàmics i amb més projecció del món creatiu. Per una banda, trobem l'únic Grau universitari en Arts Escèniques – Interpretació de Catalunya, un títol que reconeix el valor acadèmic de la formació teatral i la creació escènica. Aquest grau s'enfoca a desenvolupar intèrprets capaços de treballar amb diferents llenguatges escènics i audiovisuals, però també els dota de les eines necessàries per a la gestió, creació i la producció pròpia. Així, el futur artista no només aprèn a estar a l'escenari, sinó també a entendre i impulsar la seva carrera dins de l'ecosistema cultural, convertint el centre universitari en un punt de referència per als estudiants de Girona i la resta de Catalunya amb passió per a les Arts Escèniques (teatre, cinema i creació). I tot això ho fa amb un equip docent de primer nivell, amb professionals reconeguts, com la Carolina Martínez, guardonada amb el prestigiós Premi Lope de Vega; així com el docent d’interpretació Alberto Díaz, que va guanyar un premi Butaca. A més a més, el grau compta amb una inserció laboral al voltant del 80%.
Pel altra banda, el Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia es presenta com una porta d'entrada al món de la imatge i la narració digital, fonamental en l'era actual. Aquest programa integral i actualitzat no només t'ensenya a dominar les tècniques de rodatge i postproducció, sinó que et submergeix en l'animació 3D, el disseny gràfic, fotografia i la creació de continguts interactius, preparant-te per a indústries tan variades com el cinema, el disseny gràfic o la fotografia. L'objectiu és formar narradors visuals versàtils, capaços de crear projectes d'alt valor afegit que transcendeixin el mitjà tradicional, una base essencial per a qualsevol jove amb ambició creativa i tecnològica.
Finalment, la vessant de la creativitat es concentra en el Grau en Moda, un sector en constant evolució que va molt més enllà de la passarel·la. Amb una formació que equilibra l'artesania i la visió empresarial, aquest grau t'ensenya des de les tècniques de patronatge, confecció, disseny i la gestió de marca. Aquesta formació permet als estudiants explorar la moda com un llenguatge cultural i industrial, preparant-los per dissenyar col·leccions, gestionar comunicació de moda o fins i tot crear projectes empresarials propis, posant en valor el talent i la innovació d'una nova generació de professionals catalans. A més, des del grau estan sempre en constant contacte amb empreses com Mango, Louis Vuitton, Toni Pons o Desigual, entre moltes empreses, per poder apropar marques referents a l’alumnat.
La Fundació Joan Bosch: igualtat d’accés per a tothom
Però l'aposta de l'ERAM per les arts no s'atura només en l'excel·lència acadèmica. Des dels seus inicis, la Fundació Joan Bosch ha estat un pilar fonamental, compromesa amb la promoció de les arts dins l'entorn universitari. Aquest vincle sòlid i compromès és el que permet articular un sistema de beques propi, pensat específicament per reforçar la diversitat d’estudiants en els seus graus oficials.
El programa de beques de la Fundació Joan Bosch permet accedir als quatre graus de l'ERAM (Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia, Grau en Arts Escèniques i Grau en Moda), amb l'objectiu d'ajudar a sufragar el cost de la matrícula. Aquestes ajudes són un clar exemple de la vessant social de l'escola i del desig que cap vocació artística quedi enrere per motius econòmics, obrint les portes del món universitari a la creativitat. Estudiar arts a l'ERAM és sinònim de qualitat oficial, visió de futur i, gràcies a la Fundació Joan Bosch, de més oportunitats.
- Una sentència dona la raó a un conductor multat pels radars de la C-63 a Vidreres i obliga a retornar els diners
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Loteria de Nadal 2025, en directe | Última hora i tota la informació sobre el sorteig
- Jordi Linares: «No he vist cap altre jugador tan bo tècnicament com jo a Girona»
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Faustino Oro, amb 12 anys, a un pas de ser el gran mestre més jove de la història dels escacs
- Una empresària cobra 13.000 euros d'ajuts d'una de les seves treballadores i la Policia Nacional la deté