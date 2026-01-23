Girona fa canvis en la seva gestió de residus i elimina les restriccions horàries en les zones amb contenidors intel·ligents
El sistema permetrà als veïns dipositar totes les fraccions de residus qualsevol dia de la setmana mitjançant l'ús d'una targeta identificativa
La ciutat de Girona ha entrat en una nova fase pel que fa a la gestió dels seus residus, especialment als barris amb contenidors intel·ligents. A partir d’aquest mes de gener, l’Ajuntament de Girona ho posa més fàcil per fer-ho millor: les zones de la ciutat amb contenidors intel·ligents podran llençar les escombraries cada dia a qualsevol hora amb la targeta identificativa. Aquesta mesura busca simplificar el procés de reciclatge i eliminar les restriccions horàries.
El canvi principal radica en la configuració de les àrees de recollida. Durant aquest primer trimestre de 2026, s'estan instal·lant contenidors fixos per a cadascuna de les cinc fraccions: groc (envasos), blau (paper i cartó), marró (orgànica), verd (vidre) i gris (resta i tèxtil sanitari). La gran novetat és que, a diferència del sistema anterior, els veïns podran llançar els residus qualsevol dia i a qualsevol hora, sempre que s'utilitzi la targeta identificativa per obrir els mecanismes de tancament.
El desplegament ha començat al barri de Santa Eugènia i s'està estenent de manera progressiva per Can Gibert del Pla, Sant Narcís, Torre de Taialà, Domeny-Pla de Domeny-Taialà, Fontajau, Devesa-Güell, Sant Ponç, Pedret, Pont Major, Palau Sacosta, Avellaneda i Mas Xirgu. En les setmanes vinents, el procés continuarà cap al sud i l'est de la ciutat, incloent-hi Pla de Palau Sant Pau Montilivi, Creueta, Carme-Vista Alegre, Vila-roja, Mas Ramada, Grup Sant Daniel, Figuerola-Bonastruc, Mercadal i l’Eixample, fins a completar un total d’uns 1.130 contenidors nous.
Suport informatiu i vigilància del civisme
Per tal d'assegurar que la transició al nou sistema sigui efectiva, l'Ajuntament ha reforçat la presència d’educadors ambientals als barris afectats. Aquests professionals tenen la funció d'informar sobre el funcionament dels tancaments, resoldre dubtes logístics i lliurar targetes a aquells domicilis que encara no en disposin.
Paral·lelament, i per donar resposta a la problemàtica de les bosses d'escombraries abandonades a la via pública, un dels punts més crítics de la gestió de residus fins ara, la Policia Municipal ha incrementat el control a les àrees de contenidors. Les patrulles tenen instruccions de sancionar les conductes incíviques, amb multes que poden arribar als 600 euros per deixar residus fora dels recipients habilitats.
Actualitzacions al sistema Porta a Porta
A les zones amb menor densitat de població, on es manté el sistema de recollida Porta a Porta, també s’han introduït millores tècniques des del mes de gener. Una de les més destacades és la substitució dels sacs de ràfia per a la poda per cubells rígids amb més capacitat, facilitant així la manipulació de les restes vegetals.
A més, l'Ajuntament ha habilitat més àrees d'emergència. Aquests punts funcionen com una "vàlvula d'escapament": si un dia et saltes el torn per treure la brossa, marxes de viatge o tens una urgència, pots anar a aquests espais a llançar l'orgànica i el rebuig sense haver d'esperar que el camió torni a passar per davant de casa teva. L'objectiu és que ningú s'hagi de quedar amb les deixalles a casa més temps del compte i que tothom tingui un d'aquests punts de reforç a prop.
Cap a l'objectiu del 70% de recollida selectiva
Girona es manté com la ciutat catalana més gran a apostar per aquest model de contenidors tancats i identificació d'usuari. Segons les dades municipals, la implicació ciutadana ja ha permès elevar la taxa de recollida selectiva del 51,5% al 58% en els darrers temps.
Tot i els reptes que ha suposat la implementació inicial, el consistori manté que aquest és el camí per assolir els objectius marcats per la Unió Europea: arribar al 70% de reciclatge l’any 2030. L’èxit d’aquesta fita dependrà, en gran part, de l’efectivitat d’aquest nou model que dona més facilitats d’ús per al ciutadà.
